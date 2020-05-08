Карантин из-за пандемии коронавируса, конечно же, не обошел стороной и творческих людей, которые уже презентовали свои песни, посвященные этой теме.

Факты ICTV собрали самые громкие премьеры песен о карантине.

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ПТП – Карантин

Украинский рэпер Потап (ПТП) еще 20 марта презентовал на клип на песню Карантин.

— Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию, и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон, – прокомментировал премьеру музыкант.

ПТП — Дома

Рэпер Потап презентовал уже второй трек во время карантина. В новом клипе о самоизоляции снялась и жена Потапа певица Настя Каменских.

— Даже если ты закрыт в четырех стенах со своей половинкой, жилье превращается в тюрьму и атмосфера вынужденного заключения не покидает, можно найти способы отвлечься от проблем и развеселить себя, — отмечает певец.

MOZGI — No Hugs No Kisses

Группа MOZGI представила трек No Hugs No Kisses, где Потап и его команда коснулись темы карантина из-за коронавируса Covid-19.

Группа перечислила главные правила самоизоляции: никаких объятий, прикосновений и поцелуев — просто придерживайтесь чистоты.

Бьянка – Пандемия

Новая песня певицы Бьянки, посвященная пандемии коронавируса, сразу вызвала бурю негодования. Легкомысленный текст и полуголые девушки в клипе никак не вязались у слушателей с той трагедией и кризисом, который царит сейчас в мире.

Артистка отметила, что тогда просто не подозревала о серьезности заболевания, поэтому позволила себе с юмором отнестись к пресловутой теме.

— Когда я писала песню, то сама не понимала, насколько все серьезно! Уважайте друг друга! Выходите из дома только в случае крайней необходимости, — заявила Бьянка.

Twenty One Pilots — Level of Concern

Группа презентовала очень уютный клип на трек, который они посвятили самоизоляции. На видео ребята показали, как можно работать и записывать песни в условиях карантина.

К съемкам пришлось привлечь и жену солиста коллектива Тайлера, и даже его маленькую дочь.

The Rolling Stones — A Ghost Town

Тему самоизоляции и пустых улиц в городах не обошли и мастодонты музыкальной индустрии, легендарные The Rolling Stones, которые впервые за 8 лет выпустили сингл под названием A Ghost Town (Жизнь в городе-призраке).

Marcelle — #CORONAVIRUS

Сингл хип-хоп исполнительницы Marcelle #CORONAVIRUS пытается бороться с паникой и советует чаще мыть руки.

OneRepublic — Better days

Своим творчеством на карантине порадовали известные рокеры OneRepublic. Трек Better days музыканты посвятили пандемии. Песню они записали, находясь в самоизоляции. Она войдет в новый альбом Human, а часть дохода от продажи этого альбома будет перечислена благотворительному фонду MusiCares Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк воспользовалась темой карантина и сняла клип для тех, кто устал от ограничительных мер в связи с коронавирусом. Клип на трек Stayathome Никитюк создавала вместе с группой Patsyki z Franeka.