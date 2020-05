Организаторы музыкальной премии YUNA объявили новую дату проведения девятой церемонии награждения – 14 сентября 2020 года.

Согласно решению учредителя премии Захура Мохаммада и соучредителя и по совместительству генерального продюсера YUNA Павла Шилько, церемония YUNA 2020 состоится, несмотря на все сложности и обстоятельства.

— Еще в марте с введением общенационального карантина у всей команды оргкомитета премии не было никаких сомнений в том, что церемония YUNA состоится! Будет это в марте, мае или сентябре – не столь принципиальный вопрос. Главное то, что премия пройдет тогда, когда это будет безопасным для зрителей, артистов и команды премии. Знаем и верим: YUNA must go on!, – заявил Павел Шилько.

Также организаторы отметили, что объявленный ранее список артистов, которые выступят на премии, остается актуальным.

Ранее Факты ICTV писали, что музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.