Потап празднует день рождение – трогательное поздравление Каменских

Популярная певица Настя Каменских опубликовала поздравление с днем рождения своему мужу Потапу.

— Леша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать, любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! – написала Каменских.

Также певица назвала любимого гением и отметила, что его внутренний огонь никогда не перестанет озарять окружающих.

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— Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно, она не иссякнет, потому что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днем рождения, мой Лешенька, — отметила певица.

Ранее Факты ICTV писали, что известная украинская группа Mozgi выпустила новый видеоклип на песню No Hugs No Kisses. В песне Потап и его команда коснулись темы карантина из-за коронавируса Covid-19.