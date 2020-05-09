В США на 87 году жизни умер рок-музыкант Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман). Что стало причиной смерти неизвестно.

Литл Ричард был одним из основателей рок-н-ролла. Он стал известным в 1950 годы.

Особенно популярным музыкант стал в 1955 году после выхода песни Tutti Frutti.

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Литл Ричард также записал такие хиты, как Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul. К слову, Tutti Frutti и Long Tall Sally стали особенно популярными, когда их перепел Элвис Пресли.

В 1986 году музыканта одним из первых добавили в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард получил премию Грэмми за жизненные достижения.

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Источник: Rolling Stone

Фото: Rocker Issues