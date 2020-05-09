Дрессировщик Рой Хорн умер от коронавируса

8 мая 2020 года в США от Covid-19 умер дрессировщик, участник циркового дуэта Siegfried&Roy, который прославился благодаря работе с белыми львами и тиграми, Рой Хорн.

Цирковому артисту было 75 лет.

— Мир потерял часть большой магии, но я потерял своего лучшего друга, — сообщил коллега и товарищ умершего Зигфрид Фишбахер.

Читайте: Актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за коронавируса

Siegfried & Roy — немецко-американский дуэт артистов Зигфрида Фишбахер и Роя Хорна. Благодаря работе с опасными, но редкими животными с 1990 по 2003 год их шоу было самым посещаемым в Лас-Вегасе.

Напомним, от коронавируса умер актер Аллен Гарфилд, звезда американского кинематографа второй половины XX века. Смерть вызвали осложнения вследствие заболевания Covid-19.

Источники: CNN, Siegfried&Roy