PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

В США от Covid-19 умер дрессировщик Рой Хорн

8 мая 2020 года в США от Covid-19 умер дрессировщик, участник циркового дуэта Siegfried&Roy, который прославился благодаря работе с белыми львами и тиграми, Рой Хорн.

Цирковому артисту было 75 лет.

— Мир потерял часть большой магии, но я потерял своего лучшего друга, — сообщил коллега и товарищ умершего Зигфрид Фишбахер.

Читайте: Актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за коронавируса

Siegfried & Roy — немецко-американский дуэт артистов Зигфрида Фишбахер и Роя Хорна. Благодаря работе с опасными, но редкими животными с 1990 по 2003 год их шоу было самым посещаемым в Лас-Вегасе.

Дрессировщик Рой Хорн умер от коронавируса

Напомним, от коронавируса умер актер Аллен Гарфилд, звезда американского кинематографа второй половины XX века. Смерть вызвали осложнения вследствие заболевания Covid-19.

Источники: CNN, Siegfried&Roy

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка