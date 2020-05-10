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День матери: как звезды поздравляют своих мам

День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В этом году украинцы празднуют его 10 мая.

Сегодня многие публикуют в соцсетях фото со своими мамами и пишут добрые слова в их адрес. Этому примеру последовали и звезды, которые постят на своих страница поздравления.

Факты ICTV собрали поздравления звезд с Днем матери.

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Ранее военные Вооруженных сил Украины поздравили украинских матерей с праздником. Они обратились с поздравлением ко всем матерям и пожелали, чтобы их никогда не касалась война.

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