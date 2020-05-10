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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Холостяк Михайлюк показал себя в подростковом возрасте вместе с мамой

34-летний Макс Михайлюк, который стал главным героем 10 сезона романтического шоу Холостяк, поздравил всех матерей с их праздником.

— Поздравляю всех мам с Днем матери, — написал Михайлюк в Instagram на английском языке.

Холостяк украсил поздравление фотографией, на которой он снят вместе с мамой.

Холостяк Михайлюк показал себя в подростковом возрасте вместе с мамой

Читайте: Благодарите их каждый день: Зеленский поздравил украинок с Днем матери

Ранее Максим не радовал поклонниц своими снимками в подростковом возрасте.

Напомним, Факты ICTV писали, кто покинул шоу Холостяк 10 в десятом выпуске.

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