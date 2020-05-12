2 сезон сериала Папаньки начал свой показ в Украине 11 мая. Сейчас уже вышло четыре серии нового сезона.

Чем удивят нас герои на этот раз, смотрите на Фактах ICTV.

Комедийный сериал Папаньки рассказывает историю четырех друзей, которые живут в одном доме. Каждый из них — молодой папаша, у которого есть свои проблемы отцовства и недоразумения с женой.

Во 2 сезоне главные герои встретятся через полгода после событий 1 сезона. В семье Егора и Светланы возникнут финансовые трудности.

Добавит проблем отцу и его сын Игорь, который привык к роскошной жизни.

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А вот у ловеласа Саши появится взрослый сын. И хотя мужчина не был готов к семейным отношениям, привыкать к роли папы придется быстро.

1-2 серии

В семью Жени вернулась с заработков жена Аня. Супруги очень соскучились друг по другу, однако никак не могут уединиться в квартире с тремя детьми.

Света, жена обеспеченного Егора, завела себе хобби — ходит на танцы.

Офисного работника Никиту повысили до начальника отделения банка.

3-4 серии

Во дворе, где живут главные герои, проходят выборы нового главы ОСМД. Женя решительно настроен победить. Он рассчитывал на поддержку своих друзей, однако среди них появился конкурент.

Никита страдает от недосыпа и усталости. Он забывает ребенка дома, звонит через утюг и не понимает, что происходит.

Что ждет в 5-6 сериях

Никита собирается на работу — у него первый день в должности начальника. Все должно было быть идеально, но новая сотрудница Ольга Николаевна уделяет ему много внимания.

Саша проиграл Шурику в шашки и теперь вынужден сделать Тане предложение! Исполнит ли он желание мальчика? И сможет ли Егор откровенно рассказать жене о своих финансовых проблемах?

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