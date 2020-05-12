Романтические комедии — отличный выбор для тех, кому хочется отвлечься от серости будней и новостей о коронавирусе.

Факты ICTV предлагают вашему вниманию топ-5 романтических фильмов о любви, которые можно посмотреть как одному, так и в компании.

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Четыре свадьбы и одни похороны (1994)

Несколько застенчивый британец Чарльз никак не можешь встретить свою истинную любовь, дабы жениться. Однажды его позвал близкий приятель быть шафером на свадьбе, где он и встретил раскрепощенную американку Керри. После бурной ночи судьба их еще несколько раз сводила. Однако девушка оказалась помолвленной и готовилась к свадьбе. Неужели снова Чарльз останется ни с чем? И чьи все-таки были похороны? Смотрите в романтическом фильме Четыре свадьбы и одни похороны.

10 причин моей ненависти (1999)

Катарина учится в школе, у нее сложный характер, который не дает покоя всем остальным. Собственно поэтому другие ученики предпочитают обходить девушку стороной. Чего не скажешь о ее родной сестре Бьянке, которая является всеобщей любимицей. Она заинтересовывает местного красавчика Джоуи Доннера и нового ученика Кэмерона. Однако строгий отец не пускает Бьянку на свидание, пока не пойдет Кэт. Джоуи подкупает местного хулигана Патрика, который готов приударить за Кэт. У кого в итоге будет разбито сердце? И о каких 10 причинах ненависти говорится, а главное, к кому?

Мой парень — псих (2012)

К слову, картина пестрит звездами кино: Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Дженнифер Лоуренс. А последняя даже получила Оскар за главную женскую роль в ленте.

Пэт потерял все — дом, работу и его жену. Из-за сложного разрыва с женой ему пришлось отправиться в психиатрическую лечебницу, после которой он поселился у родителей. Пэт полон решимости перестроить свою жизнь, оставаться позитивным и воссоединиться со своей женой. Когда Пэт встречает Тиффани, загадочную девушку с собственными проблемами, все становится сложнее. Тиффани предлагает помочь Пэту восстановить связь со своей женой, но только если он сделает что-то очень важное для нее взамен. О какой сделке идет речь? И в фильме только один псих?

Рождество на двоих (2019)

Конечно многие начнут протестовать, ведь какой дурак захочет смотреть рождественский фильм в мае. Однако не спешите с выводами. Эта картина для тех, кому просто хочется посмеяться от души, посочувствовать, местами поплакать, а в конце сидеть с раскрытым ртом.

В центре сюжета Катарина – воплощение женской версии Плохого Санты, которую играет Эмилия Кларк. Девушке из-за отсутствия денег приходится ночевать то тут, то там, хотя рядом есть родительский дом, в который она не спешит.

Ее жизнь отравляет пессимизм и природная неуклюжесть, а мечта стать певицей так и остается мечтой. Но однажды Катарина в роли похмельного эльфа за прилавком видит в окне идеального парня Тома. И хотя у Тома нет мобильного телефона, ему всегда удается оказываться рядом в правильный момент.

Почему Катарина не хочет видеться с семьей? Станет ли она артисткой? А главное, кем окажется Том?

Эта дурацкая любовь (2011)

Кстати, главные роли в фильме сыграли Стив Карелл, Джулианна Мур, Эмма Стоун, Райан Гослинг и его кубики пресса.

Сюжет фильма рассказывает нам о Колле Уивере, который разменял четвертый десяток. Он пуританец и однолюб, воспитывающих двух детей, в частности взрослую дочь. Однажды он узнает, что его жена Эмили изменяет ему и хочет развода. Уивер понимает, что все мечты его рушатся.

За стаканом крепкого алкоголя и нытья в баре Колл встречает Джейкоба – уверенного в себе, состоятельного ловеласа. Он и берется учить Уивера жизни: стиль, алкоголь и свободные отношения с девушками.

Как раскрепощенность поможет вернуть Коллу любовь? А также, почему Джейкоб станет не просто другом для Уивера?

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