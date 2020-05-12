Одесский кинофестиваль перенесли на осень

Международный одесский кинофестиваль из-за карантина, который вызван пандемией коронавируса, перенесли на осень 2020 года.

ОМКФ, который традиционно проходит в июле, в этом году пройдет с 25 сентября по 3 октября. Кинофестиваль пройдет в онлайн-формате.

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Кроме онлайн-формата, фестиваль планирует провести традиционный показ фильма под открытым небом (Open air film performance) на Потемкинской лестнице в Одессе.

Обновленные правила 11-го Одесского международного кинофестиваля объявят в ближайшие дни. Информацию о приобретении фестивальных абонементов для онлайн-фестиваля дополнительно объявят на официальных платформах ОМКФ.

Напомним, организаторы Оскара объявили, что в связи с пандемией коронавируса впервые допустят до отбора фильмы, не выходившие в прокат.

Источник: Odesa International Film Festival