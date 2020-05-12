Международный песенный конкурс Евровидение в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавируса, однако организаторы предложили альтернативный формат.
Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая, а 16-го – в день финала – состоится специальное шоу под названием Europe Shine a Light.
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Однако зрительского голосования в этом году не будет.
12 мая выступят страны-участницы в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.
Кроме того, в первом онлайн-концерте Евровидение выступит и украинская группа Go-A. Концерт запланирован на 22.00 по киевскому времени.
Смотрите первый концерт Евровидение 2020 в онлайн-формате:
Порядок выступлений на первом концерте Евровидение 2020:
- Австралия
- Беларусь
- Ирландия
- Литва
- Северная Македония
- Россия
- Словения
- Швеция
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Израиль
- Мальта
- Норвегия
- Румыния
- Украина
Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса. Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.