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Первый онлайн-концерт Евровидение 2020 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Международный песенный конкурс Евровидение в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавируса, однако организаторы предложили альтернативный формат.

Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая, а 16-го – в день финала – состоится специальное шоу под названием Europe Shine a Light.

Читайте: Europe Shine a Light где и когда смотреть онлайн-концерт

Однако зрительского голосования в этом году не будет.

12 мая выступят страны-участницы в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.

Кроме того, в первом онлайн-концерте Евровидение выступит и украинская группа Go-A. Концерт запланирован на 22.00 по киевскому времени.

Смотрите первый концерт Евровидение 2020 в онлайн-формате:

Порядок выступлений на первом концерте Евровидение 2020:

  • Австралия
  • Беларусь
  • Ирландия
  • Литва
  • Северная Македония
  • Россия
  • Словения
  • Швеция
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Кипр
  • Израиль
  • Мальта
  • Норвегия
  • Румыния
  • Украина

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса. Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.

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