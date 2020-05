Пышные цветы и попугай: Ким Кардашян устроила топлес-фотосессию на карантине

Звезда реалити Keeping Up With The Kardashians, жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашян порадовала поклонников пикантным снимком.

На фото Ким позировала топлес, прикрыв грудь венком из пышных белых цветов в тропическом стиле.

Съемка проводилась в рамках новой рекламной кампании косметического бренда Ким Кардашян KKW Beauty.

Фотографию прокомментировала сестра Ким Хлоя Кардашян, обратив внимание на попугая, который сидел на ее плече.

В ответ Ким пожаловалась, что во время съемки попугай успел “наследить” на нее. Говорят, это на удачу — добавила Ким.

Напомним, младшая сестра Ким Кардащян Кайли Дженнер второй раз признана самым молодым миллиардером в мире по версии журнала Forbes.