Популярные артисты DZIDZIO и Оля Цибульская представили новую дуэтную песню Киця.

К слову, певцы тремя годами ранее уже презентовали совместную песню под названием Чекаю. Цьом. Тогда их клип стал один из самых популярных в украинском YouTube.

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— Может что-то и было? С момента премьеры хита Чекаю. Цьом ни Оля, ни DZIDZIO не комментировали слухи о своем романе. Ровно через три года в новой дуэтной песне Киця они снова их не комментируют. Но говорят мяу и просят читать между строк, — говорится в описании ролика.

Режиссером музыкального видео выступила Роксолана Кравчук.

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