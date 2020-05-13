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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Холостяк 10: чем запомнится 11 выпуск

В пятницу, 15 мая, состоится 11 выпуск самого романтического проекта Холостяк 10.

За розу будут бороться Даша, Вика и Дана. В проекте Холостяк 2020 Макс познакомит девушек со своими родителями. Он уверен, что они помогут развеять сомнения и определиться, кто останется в финале.

В 10 выпуске холостяк отправился на индивидуальные свидания с мамами участниц проекта. Он узнал у них некоторые подробности жизни их дочерей.

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Однако в 10 выпуске проект покинула Кристина. Макс засомневался в ее честности и искренности, поэтому попрощался.

Ранее 34-летний Макс Михайлюк, который стал главным героем 10 сезона романтического шоу Холостяк, поздравил всех матерей с их праздником.

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