Цена правды и скандальное ДАУ: топ-30 фильмов по версии The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов, куда вошло 30 кинокартин, среди которых — фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании Цена правды.

Эта работа номинировалась на главную награду 69-го Берлинского международного кинофестиваля.

Фильм Цена правды рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима.

В рейтинг также вошел российский фильм ДАУ.Наташа. Скандал разгорелся из-за того, что в одной из частей Дау. Дегенерация, которая появилась в свободном доступе 15 апреля, было множество кадров пыток над людьми. К съемкам одного из эпизодов якобы привлекали младенцев из харьковских детских домов.

Читайте: Пытки над младенцами на съемках Дау. Дегенерация: прокуратура завела дело

Топ-30 фильмов по версии The Guardian

1917

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о двух молодых солдатах, которые получают особо важное задание от командования. На его выполнение у них есть около восьми часов, и за это время им нужно попасть в тыл врага, чтобы спасти жизни 1,6 тыс. человек.

Необработанные драгоценности

Триллер с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает про ювелира и азартного игрока Говарда, который должен вернуть драгоценный камень, чтобы рассчитаться с долгами.

Волны

Сюжет музыкальной драмы рассказывает про афроамериканскую семью, живущую в пригороде. После потери жены глава семейства продлевает жизнь со своей новой избранницей, в то время, когда дети проходят через сложный период взросления.

Ребенок погоды

Аниме рассказывает увлекательную историю любви юного беглеца из Токио, который влюбляется в “солнечную” девушку, которая может управлять погодой.

История Дэвида Копперфилда

Сюжет основан на одноименном романе Чарльза Диккенса и рассказывает историю Дэвида Копперфилда, который убегает от тяжелой жизни и находит свою богатую тетку Бетси Тротвуд, чтобы достичь успеха в стремлении быть писателем и джентльменом.

Замечательный день в нашем районе

Биографическая драма рассказывает историю дружбы циничного журналиста Тома и телеведущего Фреда Роджерса. Том соглашается написать о Фреде статью, но настроен скептически. Между тем харизматичность и добродушие Фреда меняют отношение журналиста.

Кстати, о деревьях

Документальный фильм суданского режиссера рассказывает о четырех престарелых суданских кинематографистов, которые борются за то, чтобы возродить старый кинотеатр и привлечь внимание общественности к истории суданского кино.

Маяк

Хоррор с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо рассказывает о двух смотрителей маяка, которым предстоит провести четыре непростые недели в изоляции от людей на отдаленном острове у побережья Новой Англии.

Паразиты

Фильм рассказывает о запутанных отношениях между богатой и бедной семьей в современной Южной Корее.

В рейтинг лучших фильмов также вошли:

Темные воды;

Портрет девушки в огне;

Настоящая история банды Келли;

Бабочка-белянка;

Виталина Варела;

Идеальный кандидат;

Домены;

А потом мы танцевали;

Бакурау;

Мисс Плохая Поведение;

Правда;

Вивариум;

Та, которой не было;

Папа, сдохни;

История Beastie Boys;

Цирк Книги;

Моффа;

ДАУ. Наташа;

Ассистентка.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.