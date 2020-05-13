Почти два месяца на карантине, без съемок, концертов, гастрольных туров — для многих украинских звезд самоизоляция стала настоящим испытанием.

Известный телеведущий и юморист Дмитрий Танкович теперь с утра до ночи проводит на строительной площадке. К тому же, говорит, наконец, у него появилось время на свою пятилетнюю дочь.

Для певицы Златы Огневич занятия помогают держать в тонусе профессиональный голос да еще и укреплять легкие — благодаря тренировке дыхания.

Артистка Дизель Студио Яна Глущенко только и мечтает вернуться на сцену. От любимых выступлений Яну не оторвало даже рождение сына. Почти сразу после родов артистка вернулась на работу – как вдруг объявили карантин.

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Звездный актер-холостяк Алексей Тритенко соблюдает правила карантина. В первые несколько недель даже не выходил из квартиры. Несмотря на то, что актерская работа на театральных подмостках и съемочных площадках сейчас на паузе, он развивает другие таланты — рисует картины и пишет сценарии к будущим фильмам.

Группа Без обмежень успешно выступила на первой в Украине онлайн-свадьбе. Рок-музыкантов с помощью видеосвязи слушали не только молодожены, но и 70 гостей из пяти стран мира. Поэтому, почувствовав как это работает, артисты готовят для своих поклонников еще более необычный сюрприз — безопасный автоконцерт. Единственный нюанс: чтобы побывать на нем — нужен автомобиль.

Несмотря на карантин, дизайнер Анастасия Иванова решила не откладывать представление своей новой коллекции и вышла в онлайн. А чтобы быть в карантинном тренде, одежду украсила специально разработанными аксессуарами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как футболист нарушил карантин, чтобы отдохнуть на яхте со звездой Pornhub.