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Факты / Шоу-бизнес / Кино

В список лучших фильмов за версією The Guardian попало украинськое кино

Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов, куда вошло 30 кинокартин, среди которых — фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании Цена правды и фильм Илли Хржановского Дау. Наташа, который снимался 15 лет в Харькове.

Топ-30 фильмов по версии The Guardian

  • Цена правды

Фильм Цена правды рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима.

  • Дау. Наташа

Художественный фильм Илли Хржановского — часть большого кино-арт-проекта Дау. Именно этот фильм описывает историю женщины-буфетчица, которая руководит столовой в советском исследовательском институте. “Этот фильм сложно оценивать отдельно, а как часть масштабного (но в основном невидимого и, возможно, незаметного) целого: колоссальный проект художественной инсталляции искусства на протяжении 15 лет, который уже стал легендой”, — пишет The Guardian.

  • 1917

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о двух молодых солдатах, которые получают особо важное задание от командования. На его выполнение у них есть около восьми часов, и за это время им нужно попасть в тыл врага, чтобы спасти жизни 1,6 тыс. человек.

  • Необработанные драгоценности

Триллер с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает про ювелира и азартного игрока Говарда, который должен вернуть драгоценный камень, чтобы рассчитаться с долгами.

  • Волны

Сюжет музыкальной драмы рассказывает про афроамериканскую семью, живущую в пригороде. После потери жены глава семейства продлевает жизнь со своей новой избранницей, в то время, когда дети проходят через сложный период взросления.

  • Ребенок погоды

Аниме рассказывает увлекательную историю любви юного беглеца из Токио, который влюбляется в “солнечную” девушку, которая может управлять погодой.

  • История Дэвида Копперфилда

Сюжет основан на одноименном романе Чарльза Диккенса и рассказывает историю Дэвида Копперфилда, который убегает от тяжелой жизни и находит свою богатую тетку Бетси Тротвуд, чтобы достичь успеха в стремлении быть писателем и джентльменом.

  • Замечательный день в нашем районе

Биографическая драма рассказывает историю дружбы циничного журналиста Тома и телеведущего Фреда Роджерса. Том соглашается написать о Фреде статью, но настроен скептически. Между тем харизматичность и добродушие Фреда меняют отношение журналиста.

  • Кстати, о деревьях

Документальный фильм суданского режиссера рассказывает о четырех престарелых суданских кинематографистов, которые борются за то, чтобы возродить старый кинотеатр и привлечь внимание общественности к истории суданского кино.

  • Маяк

Хоррор с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо рассказывает о двух смотрителей маяка, которым предстоит провести четыре непростые недели в изоляции от людей на отдаленном острове у побережья Новой Англии.

  • Паразиты

Фильм рассказывает о запутанных отношениях между богатой и бедной семьей в современной Южной Корее.

В рейтинг лучших фильмов также вошли:

  • Темные воды;
  • Портрет девушки в огне;
  • Настоящая история банды Келли;
  • Бабочка-белянка;
  • Виталина Варела;
  • Идеальный кандидат;
  • Домены;
  • А потом мы танцевали;
  • Бакурау;
  • Мисс Плохая Поведение;
  • Правда;
  • Вивариум;
  • Та, которой не было;
  • Папа, сдохни;
  • История Beastie Boys;
  • Цирк Книги;
  • Моффа;
  • ДАУ. Наташа;
  • Ассистентка.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года. 

Источник: The Guardian

Фото: УНИАН

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