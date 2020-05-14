Британское издание The Guardian опубликовало список лучших фильмов, куда вошло 30 кинокартин, среди которых — фильм совместного производства Украины, Польши и Великобритании Цена правды и фильм Илли Хржановского Дау. Наташа, который снимался 15 лет в Харькове.

Топ-30 фильмов по версии The Guardian

Цена правды

Фильм Цена правды рассказывает историю молодого репортера Гарета Джонса и показывает Голодомор в Украине 1932-1933 годов его глазами. Вернувшись домой после путешествия в СССР, Гарет Джонс пытается рассказать миру правду о геноциде украинского народа и преступлениях сталинского режима.

Дау. Наташа

Художественный фильм Илли Хржановского — часть большого кино-арт-проекта Дау. Именно этот фильм описывает историю женщины-буфетчица, которая руководит столовой в советском исследовательском институте. “Этот фильм сложно оценивать отдельно, а как часть масштабного (но в основном невидимого и, возможно, незаметного) целого: колоссальный проект художественной инсталляции искусства на протяжении 15 лет, который уже стал легендой”, — пишет The Guardian.

1917

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о двух молодых солдатах, которые получают особо важное задание от командования. На его выполнение у них есть около восьми часов, и за это время им нужно попасть в тыл врага, чтобы спасти жизни 1,6 тыс. человек.

Необработанные драгоценности

Триллер с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает про ювелира и азартного игрока Говарда, который должен вернуть драгоценный камень, чтобы рассчитаться с долгами.

Волны

Сюжет музыкальной драмы рассказывает про афроамериканскую семью, живущую в пригороде. После потери жены глава семейства продлевает жизнь со своей новой избранницей, в то время, когда дети проходят через сложный период взросления.

Ребенок погоды

Аниме рассказывает увлекательную историю любви юного беглеца из Токио, который влюбляется в “солнечную” девушку, которая может управлять погодой.

История Дэвида Копперфилда

Сюжет основан на одноименном романе Чарльза Диккенса и рассказывает историю Дэвида Копперфилда, который убегает от тяжелой жизни и находит свою богатую тетку Бетси Тротвуд, чтобы достичь успеха в стремлении быть писателем и джентльменом.

Замечательный день в нашем районе

Биографическая драма рассказывает историю дружбы циничного журналиста Тома и телеведущего Фреда Роджерса. Том соглашается написать о Фреде статью, но настроен скептически. Между тем харизматичность и добродушие Фреда меняют отношение журналиста.

Кстати, о деревьях

Документальный фильм суданского режиссера рассказывает о четырех престарелых суданских кинематографистов, которые борются за то, чтобы возродить старый кинотеатр и привлечь внимание общественности к истории суданского кино.

Маяк

Хоррор с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо рассказывает о двух смотрителей маяка, которым предстоит провести четыре непростые недели в изоляции от людей на отдаленном острове у побережья Новой Англии.

Паразиты

Фильм рассказывает о запутанных отношениях между богатой и бедной семьей в современной Южной Корее.

В рейтинг лучших фильмов также вошли:

Темные воды;

Портрет девушки в огне;

Настоящая история банды Келли;

Бабочка-белянка;

Виталина Варела;

Идеальный кандидат;

Домены;

А потом мы танцевали;

Бакурау;

Мисс Плохая Поведение;

Правда;

Вивариум;

Та, которой не было;

Папа, сдохни;

История Beastie Boys;

Цирк Книги;

Моффа;

ДАУ. Наташа;

Ассистентка.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года.