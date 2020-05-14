Второй онлайн-концерт участников песенного конкурса Евровидение 2020 состоится в 22.00 сегодня, 14 мая.

Ез-за пандемии коронавируса международный песенный конкурс Евровидение пришлось отменить, однако организаторы решили, что оставлятьмеломанов без праздника нельзя, поэтому запустили альтернативный вариант концертов.

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Зрители смогут увидеть видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме во втором полуфинале.

Смотрите второй концерт Евровидение 2020 в онлайн-формате:

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавируса, однако организаторы предложили альтернативный формат.

Онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов 12 и 14 мая, а 16-го – в день финала – состоится специальное шоу под названием Europe Shine a Light.