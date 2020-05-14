Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) поделилась известием о рождении первого ребенка.

Сына назвали Александр.

View this post on Instagram Сьогодні нас вже четверо A post shared by ONUKA (@onukaofficial) on May 14, 2020 at 6:03am PDT

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Муж певицы Евгений Филатов также опубликовал фото с сыном.

— Филатов Александр Евгеньевич, — написал счастливый отец.

View this post on Instagram Филатов Александр Евгеньевич A post shared by The Maneken (@themaneken) on May 14, 2020 at 6:42am PDT

Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом. У него родились девочка и мальчик.