Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) поделилась известием о рождении первого ребенка.
Сына назвали Александр.
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Муж певицы Евгений Филатов также опубликовал фото с сыном.
— Филатов Александр Евгеньевич, — написал счастливый отец.
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Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом. У него родились девочка и мальчик.