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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Фронтвумен группы ONUKA родила первенца

Популярная украинская исполнительница ONUKA (настоящее имя — Наталья Жижченко) поделилась известием о рождении первого ребенка.

Сына назвали Александр.

 

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Сьогодні нас вже четверо

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Читайте: У Илона Маска родился шестой ребенок

Муж певицы Евгений Филатов также опубликовал фото с сыном.

— Филатов Александр Евгеньевич, — написал счастливый отец.

 

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Филатов Александр Евгеньевич

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Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом. У него родились девочка и мальчик.

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