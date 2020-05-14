Мышцы помнят: Яна Глущенко похвасталась шпагатом

Украинская актриса и участница Дизель шоу Яна Глущенко опубликовала фото, где похвасталась своей растяжкой.

— Я могу вот так. На шпагат села еще в детстве в четыре года, а мышцы до сих пор помнят. Да, такое бывает, — написала Глущенко.

Актриса добавила, что сама удивилась, когда заметила, что во взрослом возрасте может сесть на поперечный и продольный шпагаты.

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К слову, Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется дома на карантине.

72-летний актер продемонстрировал свою физическую форму и как нужно делать шпагат на кухонном столе.

Он показал, что нужно сначала тянуться руками к одной ноге, а затем к другой. Однако в конце видео Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет такой гибкости. На кухонном столе был муляж ног, а сам актер просто наклонялся над ними.