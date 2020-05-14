Меладзе объявил кастинг. Поклонники думают, что из ВИА Гры уходит Герцег

Продюсер Константин Меладзе объявил кастинг для девушек в Instagram.

— Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужна! – говорится в сообщении продюсерского центра Meladzе Music.

Чтобы принять участие необходимо разместить пост с хештегом #КастингМеладзе в своем профиле Instagram с видео с пением, фото без ретуши и фото в полный рост.

Читайте: OneRepublic, ПТП и Бьянка: кто из артистов успел записать песни о карантине

Объявление заканчивается хэштегом ВИА Гра.

В комментариях поклонники группы предположили, что кастинг организовали из-за возможного ухода певицы Эрики Герцег.

Звезда оставила свой комментарий под публикацией – эмодзи в виде соединенных в молитве рук.

— Эрика, удачного сольного плавания, – написали ей подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 14 Май 2020 в 7:01 PDT

Ранее Вера Брежнева удалила из Instagram почти все фото с Константином Меладзе, которого подозревают в романе с участницей группы ВИА Гра Эрикой Герцег. В соцсети осталось черно-белое фото Брежневой с мужем, которое она опубликовала в мае 2019 года.