Прошли половину школьной программы — Тарас Тополя рассказал о карантине дома

Во время карантина фронтмен группы Антитела Тарас Тополя стал больше времени проводить с женой и детьми.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

По словам Тараса, особенно тяжело ему далось дистанционное школьное обучение.

— Мой страший сын Роман сейчас в первом классе. За время карантина мы с женой снова прошли половину школьной программы. Ежедневно по будням мы проводили значительную часть дня за домашними заданиями. Сначала даже плакали, раздражались, но потом успокаивались.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Topolia (@tarastopolia) 25 Бер 2020 р. о 6:37 PDT

Тарас пожаловался, что времени на саморазвитие часто не хватает, но все же плюсы в карантине есть.

— Когда мы с женой, как постоянно гастролирующие артисты, остались дома, то поняли, как мало времени проводили с детьми. Первый месяц мы насыщали наше общение — это то, о чем мы очень соскучились. Но если речь идет о саморазвитии, то когда у тебя дома двое маленьких детей — для меня это нереально!

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Также лидер группы Антитела рассказал о самочувствии своей беременной жены, певицы Алеши.

— Алеша эмоционально переживала первые недели карантина, но не думаю, что это связано с ее гормональным состоянием. Дома она начала много готовить, и дети ей в этом помогают. Несколько раз мы все вместе делали генеральную уборку. Я выбрал лучшую жену!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger) 1 Тра 2020 р. о 4:37 PDT

Обобщая влияние карантина на себя и семью, Тарас поделился, что впервые за долгое время почувствовал себя комфортно.

— Дело в том, что я — интроверт. Мне так комфортно. Я только скучаю по концертами, особенно по энергетике, — добавил он.

Вспоминая о запланированных выступлениях своей группы, певец напомнил, что от переноса концертов из-за карантина пострадали не только поклонники, но и сотни работников индустрии шоу-бизнеса.

— На 2020 год у группы Антитела было запланировано 50 концертов, а кроме этого есть еще дни городов и корпоративные мероприятия. Получается, что все люди, которые имеют отношение к организации этих мероприятий, сейчас остались без работы. Часть концертов мы перенесли на сентябрь, поскольку несколько из них запланированны на стадионах, а для этого нужна теплая погода.

Напомним, Факты ICTV публиковали подборку лучших хитов, посвященных карантину и пандемии Covid-19.

Фото: Антитіла FAN