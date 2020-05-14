Святослав Вакарчук: певец и политик

Святослав Вакарчук — известный украинский музыкант, солист и лидер группы Океан Эльзы. Певцу принадлежит авторство большинства текстов и музыки для песен группы.

За успешной музыкальной карьерой скрывается профессия физика. Святослав кандидат физико-математических наук и автор нескольких научных работ.

Кандидатскую писал о суперсимметрии электрона, а затем так назвал пластинку и одну из композиций в альбоме — Susy, что является сокращенной формой этого же слова.

Как раз когда Святослав закончил университет, перед ним был выбор — поехать за границу и продолжить обучение и карьеру ученого-физика, или остаться в Украине и продолжать заниматься музыкой.

Он выбрал второе.

Творчество

Мало кто знает, что раньше группа называлась Клан тишины, но после ухода Андрея Голяка название изменилось на Океан Эльзы.

В 1998 году ОЭ переехала в Киев и выпустила свой дебютный альбом Там, де нас нема, который сразу принес ребятам всеукраинскую популярность. С тех пор группа не прекращает работу — регулярно выходят альбомы, а хитовые композиции возглавляют чарты.

Сегодня Океан Эльзы — одни из немногих, кто собирает на концертах целые стадионы.

Политическая деятельность

Святослав Вакарчук стал одним из лиц Майдана — рядом с Русланой и Олегом Скрипкой из ВВ.

Музыкант является послом доброй воли ООН и занимался множеством социальных и культурных проектов.

В 2007 году решил идти в большую политику и стал народным депутатом. Долго в политике певец не остался. Через год он выступил с громким заявлением о сложении полномочий депутата.

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Следующая революция в Украине также не оставила Вакарчука равнодушным — он стал активным участником акций протеста на Майдане. В декабре 2013-го Океан Эльзы сыграл на Майдане бесплатный концерт в оригинальном составе.

В 2015 году певец стал участником мировой программы Йельского университета, которая готовит новых лидеров.

Появление Вакарчука в президентских рейтингах стало самой обсуждаемой темой еще задолго до выборов. Ему пророчили хороший рейтинг, но Святослав долго молчал о своих политических амбициях.

8 мая 2019 года журналисты узнали, что Святослав Вакарчук будет участвовать в парламентских выборах, после чего он представил свою команду. Партия Голос преодолела избирательный порог и заняла свои парламентские кресла в Раде.

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После нескольких месяцев работы 11 марта 2020 года Святослав Вакарчук объявил, что больше не будет занимать должность лидера партии.

— На партийном съезде Голос выбрал новой головой лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик, которая олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами. Вместе — сила, — написал Вакарчук.

Это решение он мотивировал тем, что хочет больше сосредоточиться на политике и приводить к власти новых людей.

— Когда партия Голос была только создана, то я тогда тоже не был председателем партии. Председателем партии тогда была Юлия Клименко. После выборов я стал председателем партии. Ну, ну будем считать, что это плановая ротация, потому что мы с самого начала говорили, что это партия не лидерского типа, а партия разных людей. Во-вторых, это освобождает мне руки и время, я больше времени могу сосредоточиться на политике. Я с самого начала говорил, что мое задание привести новых людей в политику, а также вдохновлять их и объединять. Вот сейчас у меня гораздо больше времени для этого, — отметил народный депутат.

4 апреля этого года в жизни певца произошло трагическое событие — умер его отец Иван Вакарчук.

— Сегодня не стало моего ближайшего друга. Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле, — написал Святослав.

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