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Вакарчуку — 45! Интересные факты и лучшие песни Океана Эльзы (ТЕСТ)

Святослав Вакарчук —  один из самых популярных артистов Украины и очень разносторонняя личность. В 2005 он получил звание Заслуженного артиста Украины, с 2007 по 2008 был народным депутатом Украины 6-го созыва, а в 2009 стал кандидатом физико-математических наук.

Сегодня голос Святослава вдохновляет многих украинцев, а его твиты находят тысячи единомышленников.

В прошлом году, в мае, Вакарчук представил свою политическую партию — Голос, которая прошла в Верховную Раду в составе 20 человек.

Нужно каждому менять что-то в себе. Если ты станешь другим, и вокруг тебя миллион людей станут другими, то и страна начнет меняться.

Между тем, мы собрали несколько интересных фактов о легендарном певце.

  • Будущий рокер закончил музыкальную школу, научившись играть на не совсем рок-инструментах — баяне и фортепиано.
  • Аспирантом Вакарчук провел целых 13 лет. Активная музыкальная деятельность конца девяностых — начала двухтысячных не давала много времени для науки.
  • Вакарчук является автором известной песни Він чекає на неї, исполнителем которой является Александр Пономарев. Эту песню Океан Эльзы играла в рамках концертной программы Тихий Океан в начале 2004 года.
  • У Вакарчука есть два сольных проекта, записанных без Океана Эльзы. Они воплотились в альбомы Вночі и Брюссель.
  • Вакарчук интересуется японской культурой и буддизмом, но особо не афиширует это.
  • Среди своих любимых писателей он называет японцев Юкио Мисиму и Харуки Мураками, хотя любимым считает Ивана Франко.
  • Певец помогает воинам АТО через свой благотворительный фонд Люди будущего.

Читайте: Святослав Вакарчук: от физика к политику

Факты ICTV составили ТЕСТ, который поможет определить, насколько хорошо Вы знаете песни любимой украинской группы.

Кстати, мы также подготовили для вас тест на знание песен Потапа.

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