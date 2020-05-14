PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Выгнал из дома в разгар пандемии: Мэри-Кейт Олсен расстается с Саркози

Известная голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с французским банкиром Оливье Саркози, сводным братом экс-президента Франции Николя Саркози.

В судебных документах говорится, что мужчина жестоко выгнал 33-летнюю актрису из дома в Нью-Йорке в разгар пандемии.

Заявление Мэри-Кейт подала 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса нью-йоркские суды  не принимали документы, тогда актрисе пришлось ходатайство о срочном разводе.

Читайте: Стало известно, сколько украинцев развелись за период карантина

— Мой муж разорвал договор аренды на нашу квартиру в Нью-Йорке без моего согласия. Он ждет, что я выеду из дома в понедельник, 18 мая. Я в шоке от того, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он этого добьется, я рискую потерять свою личную собственность, — заявила Мэри-Кейт Олсен.

По ее словам, из-за пандемии у нее нет возможности найти новое жилье и боится, что Саркози будет распоряжаться ее вещами и семейным имуществом.

Ранее Факты ICTV писали, что Джулия Робертс разводится с оператором Даниэлем Модером. Будто бы у пары давно были проблемы в отношениях, однако карантин и постоянное пребывание вместе окончательно подтолкнули супругов к кардинальному решению.

Источник: Page Six

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка