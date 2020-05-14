Известная голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с французским банкиром Оливье Саркози, сводным братом экс-президента Франции Николя Саркози.

В судебных документах говорится, что мужчина жестоко выгнал 33-летнюю актрису из дома в Нью-Йорке в разгар пандемии.

Заявление Мэри-Кейт подала 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса нью-йоркские суды не принимали документы, тогда актрисе пришлось ходатайство о срочном разводе.

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— Мой муж разорвал договор аренды на нашу квартиру в Нью-Йорке без моего согласия. Он ждет, что я выеду из дома в понедельник, 18 мая. Я в шоке от того, что мой муж пытается лишить меня дома, в котором мы жили, и если он этого добьется, я рискую потерять свою личную собственность, — заявила Мэри-Кейт Олсен.

По ее словам, из-за пандемии у нее нет возможности найти новое жилье и боится, что Саркози будет распоряжаться ее вещами и семейным имуществом.

Ранее Факты ICTV писали, что Джулия Робертс разводится с оператором Даниэлем Модером. Будто бы у пары давно были проблемы в отношениях, однако карантин и постоянное пребывание вместе окончательно подтолкнули супругов к кардинальному решению.

Источник: Page Six