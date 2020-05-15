Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и инди-музыканты записали совместный манифест толерантности Різні.Рівні, который призван доказать: все — разные, все — равные.

Впервые пятнадцать звезд объединились вокруг идей толерантности и принятия, чтобы через музыку донести украинцам важную мысль: мы все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

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