PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Alina Pash, Бабкин и еще 13 звезд объединились ради клипа о толерантности

Alina Pash, Сергей Бабкин, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine и инди-музыканты записали совместный манифест толерантности Різні.Рівні, который призван доказать: все — разные, все — равные.

Впервые пятнадцать звезд объединились вокруг идей толерантности и принятия, чтобы через музыку донести украинцам важную мысль: мы все равны, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Читайте: Читайте между строк: DZIDZIO и Оля Цибульская презентовали клип на песню Киця

Ранее Факты ICTV писали, что популярная украинская певица Настя Каменских презентовала романтических клип на песню Воспоминания.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка