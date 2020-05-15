Гастроли – только во сне: в СБУ напомнили рэперу Гуфу о запрете на въезд в Украину

Служба безопасности Украины напомнила рэперу Гуфу о запрете на въезд на территорию Украины. Гражданин РФ Алексей Долматов не может пересекать украинскую границу до 2021 года.
Накануне рэпер анонсировал тур по городам Украины.
— Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021, — сообщили в СБУ.
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В СБУ уточнили, что в ближайшее время рэпер может посетить Украину лишь во сне.
Напомним, ранее рэпер Гуф объяснил, почему выступал в аннексирована Крыму. По его словам, он устраивал концерты на полуострове, потому что там платят.