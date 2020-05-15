Хакеры получили личные данные Мадонны, Элтона Джона и Майка Тайсона

Нью-йоркская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая работает со звездами мирового уровня, стала жертвой атаки хакеров.

С юристами этой компании сотрудничают Мадонна, Элтон Джон, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Ники Минаж и другие.

Кроме этого, фирма представляла интересы таких мировых компаний, как HBO, Spotify, Playboy Enterprises и других.

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Руководство компании подтвердило утечку информации с серверов: всего было похищено 756 Гб данных.

Отмечается, что кроме рабочих соглашений и контрактов, в руках хакеров оказались адреса и мобильные номера знаменитостей.

В сети уже появился контракт Мадонны на один из ее гастрольных туров.

За возврат данных злоумышленники требовали $21 млн, однако юридическая фирма отказалась от переговоров и передала материалы дела в ФБР.

Напомним, недавно певица Мадонна призналась, что переболела коронавирусом. По ее словам, это произошло во время мартовского турне в Париже.

Источник: Page Six