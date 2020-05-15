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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Кто попал в финал шоу Холостяк

В финал Холостяк 10 сезон прошли Даша и Дана. В 11 выпуске Холостяк за розу также боролась Вика.

Первой розу получила Даша, а вот Дану холостяк вызвал на индивидуальную беседу.

Макс познакомил девушек со своими родителями. Он был уверен, что они помогут развеять сомнения и определиться, кто останется в финале.

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Долгожданная встреча с родителями прошла в Одессе — родном городе Максима.

Для индивидуальных свиданий с девушками холостяк выбрал свои любимые места, где раньше часто бывал.

Ранее главный герой 10 сезона романтического шоу Холостяк 34-летний Макс Михайлюк поздравил всех матерей с их праздником.

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