Американский музыкант Moby представил новый альбом All Visible Objects.

Это семнадцатый альбом исполнителя, в котором артист возвращается к привычной танцевальной электронике.

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Тексты песен в All Visible Objects посвящены остросоциальным темам: защите животным, глобальному потеплению, политике Дональда Трампа и правам человека.

— Это обо всех нас. Миссия релиза The Indivisible Project – культивировать массовое движение местных независимых групп для выбора прогрессивных лидеров, реализации смелой политики, восстановления нашей демократии, — рассказал Moby.

Ранее Факты ICTV писали, что финские симфоник-металлисты Nightwish представили свой новый, девятый студийный альбом Human. :II: Nature.