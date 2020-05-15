Популярная Украинская певица Настя Каменских презентовала романтических клип на песню Воспоминания. Видео было снято во дворе дома артистки.

Кроме того, ролик, переполненный архивными, романтическими кадрами Насти Каменских и ее мужа Потапа.

— В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! – отметила NK.

Авторами песни стали Настя Каменских и Потап.

Читайте: От Непары до Константы: чего вы не знали о песнях Потапа (ТЕСТ)

— И живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день ! Не важно, где вы сейчас и где вы будете — в любом уголочке планеты, на отдыхе или дома, в большом мегаполисе или на даче, с друзьями, с любимым человеком — где бы вы не находились, цените и коллекционируйте свои воспоминания, — пожелала певица.

Ранее Факты ICTV писали, что популярные артисты DZIDZIO и Оля Цибульская представили новую дуэтную песню Киця.

Фото: kamenskux