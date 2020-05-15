Певец Макс Барских представил клип на песню По секрету, который посвящен женской красоте, как наивысшей силе природы.

— Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии, — отметил Макс Барских.

Клип снимался в Лос-Анджелесе, чтобы найти главную героиню, пришлось провести кастинг, в котором участвовали более 100 девушек-моделей из разных стран.

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Практически вся работа над созданием нового видео от первого дня кастинга до постпродакшена финального кадра проходила в режиме онлайн между Киевом и Лос-Анджелесом, а сам съемочный процесс занял четверо суток.

Технической особенностью клипа является тот факт, что весь материал отснят на винтажную кинокамеру 8 mm.

По секрету — четвертый трек из шестого альбома Макса Барских 1990.

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Фото: max_barskih