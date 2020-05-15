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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Рики Мартин слился в страстном поцелуе со своим любимым на камеру

Известный певец из Пуэрто-Рико Рики Мартин показал, как он проводит время на карантине со своим возлюбленным. Известно, что партнером артиста является художник Джован Йосеф.

В Instagram Рики Мартин опубликовал пикантное видео, на котором страстно целует своего партнера.

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— Пуэрто-Рико и Сирия представляют! Брат, спасибо, что сделалиk нас частью сообщения. Какая красивая лирика! – написал Рики Мартин, подкрепив сообщение хештегом, который переводится, как “до конца света”.

 

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@residente ¡Aquí #PuertoRico y #Syria representando! Hermano, gracias por hacernos parte del mensaje. ¡Que hermosa letra! #antesqueelmundoseacabe#lgbtq

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Напомним, в октябре 2019 года актер и певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Он опубликовал снимок новорожденного и написал, что у него родился cын.

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