Рики Мартин слился в страстном поцелуе со своим любимым на камеру

Известный певец из Пуэрто-Рико Рики Мартин показал, как он проводит время на карантине со своим возлюбленным. Известно, что партнером артиста является художник Джован Йосеф.

В Instagram Рики Мартин опубликовал пикантное видео, на котором страстно целует своего партнера.

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— Пуэрто-Рико и Сирия представляют! Брат, спасибо, что сделалиk нас частью сообщения. Какая красивая лирика! – написал Рики Мартин, подкрепив сообщение хештегом, который переводится, как “до конца света”.

Напомним, в октябре 2019 года актер и певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Он опубликовал снимок новорожденного и написал, что у него родился cын.