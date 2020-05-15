Украинская певица Руслана призвала Евровидение переходить на 100% зеленую энергию, ведь эко-программы запускает весь мир ради сохранения экологии планеты.

— Я призываю Евровидение переходить на 100% Renewable Energy. Эко-программы именно сейчас запускает весь мир ради сохранения экологии планеты. Музыка имеет социальную миссию. Множество международных фестивалей и массовых мероприятий, известные церемонии, такие как Олимпийские игры, которые должны были состояться в этом году в Японии, уже сделали выбор в пользу зеленой энергии. Как человек, судьба которого связана с Евровидением все эти 16 лет, я поставила себе цель убедить песенный конкурс перейти на 100% Renewables, — отметила Руслана.

Также Руслана представит премьеру международной версии клипа Мы Ветер — We Are Wind сегодня на странице Facebook в 19.30.

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Его съемки проходили посредством использования зеленой энергии. Это первое шоу в Украине на чистой энергии.

Кроме того, Руслана Лыжичко сообщила, что после премьеры состоится час live-беседы, как Евровидение может сделать переход на чистую энергию.

— Мы поговорим с Ola Melzig (руководитель Евровидения), с Хансом-Йозефом Фелем, Джайлзом Диксоном. В свою студия к разговору я пригласила одних из лучших экспертов — Роман Керик, дважды организовывал продакшн Евровидение в Украине и Виктор Куртев, с которым мы сейчас делаем проект, посвященный энергии будущего, — рассказала певица.

Руслана поблагодарила свою команду, которая находилась вместе с ней 16 лет назад в Стамбуле, где Украина впервые победила на песенном конкурсе Евровидение.

Кстати, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса. Оргкомитет принял решение перенести Евровидение в 2021 году.

Однако был предложен альтернативный вариант — проведение онлайн-концертов в дни полуфиналов (12 и 14 мая) и финала конкурса (16 мая).