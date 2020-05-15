Популярная исполнительница Кэти Перри представила клип на трек Daisies, который стал лид-синглом с будущего альбома.

— Эта песня о ваших мечтах и целях, которые вы, ребята, хотите достигнуть. Эта песня о следовании за своей мечтой и о ее достижении. Не нужно позволять никому и ничему вставать на вашем пути, — отметила Кэти Перри.

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Певица сейчас беременна первенцем. В клипе она предстала в нежном белом платье и даже разделась до гола на фоне водопада.

Напомним, беременна от Орландо Блума Кэти Перри 5 марта впервые презентовала клип на песню Never Worn White.

Слухи о том, что 35-летняя Кэти Перри беременная от 43-летнего Орландо Блума, появились в начале февраля. Дело в том, что певица начала носить неоднозначные наряды. Даже одеваясь в облегающие платье, артистка умудрялась всячески прикрывать живот. Однако 5 марта певица подтвердила эти слухи.