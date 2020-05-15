15 мая вышел 11 выпуск шоу Холостяк 2020. Именно здесь зрители узнали, что финалистками романтического проекта стали Дана и Даша, а вот с Викой холостяк попрощался.

На этот раз Макс вместе с девушками приехал в свой родной город — Одессу, чтобы познакомить участниц со своими родителями.

— Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я не поехал или полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой, — поделится главный герой.

Родители Холостяка рассказали про мучительное расставание сына с девушкой, с которой он прожил пять лет.

Перед встречей с родителями, мужчина устроил девушкам индивидуальные свидания.

Первой была Дана. Встреча прошла на берегу моря, в одном из самых любимых мест холостяка.

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Второй на свидание пришла Вика — в аэропорт.

Макс подарил девушке серебряный браслет с маленьким самолетом.

А вот Дашу на свидании встретил сначала Артем — друг Макса. Он завязал девушке глаза и провел ее в одесский стадион Черноморец, где посередине уже стоял накрытый стол.

На церемонии именно Даша получила первую розу. Далее холостяк по очереди приглашал на разговор Дану и Вику.

Финальный эпизод шоу Холостяк 10 состоится в Барселоне.

Ранее главный герой 10 сезона романтического шоу Холостяк 34-летний Макс Михайлюк поздравил всех матерей с их праздником.