15 мая вышел 11 выпуск шоу Холостяк 2020. Именно здесь зрители узнали, что финалистками романтического проекта стали Дана и Даша, а вот с Викой холостяк попрощался.
На этот раз Макс вместе с девушками приехал в свой родной город — Одессу, чтобы познакомить участниц со своими родителями.
— Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я не поехал или полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой, — поделится главный герой.
Родители Холостяка рассказали про мучительное расставание сына с девушкой, с которой он прожил пять лет.
Перед встречей с родителями, мужчина устроил девушкам индивидуальные свидания.
Первой была Дана. Встреча прошла на берегу моря, в одном из самых любимых мест холостяка.
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Второй на свидание пришла Вика — в аэропорт.
Макс подарил девушке серебряный браслет с маленьким самолетом.
А вот Дашу на свидании встретил сначала Артем — друг Макса. Он завязал девушке глаза и провел ее в одесский стадион Черноморец, где посередине уже стоял накрытый стол.
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Черга Даші (@dasha_ulyanovaa ) познайомитися з батьками Макса???? Що скажете????? #СТБ #МожливоВсе #СТБ
На церемонии именно Даша получила первую розу. Далее холостяк по очереди приглашал на разговор Дану и Вику.
Финальный эпизод шоу Холостяк 10 состоится в Барселоне.
Ранее главный герой 10 сезона романтического шоу Холостяк 34-летний Макс Михайлюк поздравил всех матерей с их праздником.