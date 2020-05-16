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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Поддержала Пугачева: Наташа Королева о разводе с Игорем Николаевым

Певица Наташа Королева поделилась подробностями развода с композитором Игорем Николаевым, который произошел 20 лет назад.

Артистка рассказала, что как только у нее появились отношения с Николаевым, то она поначалу чувствовала себя чужой в шоу-бизнесовой тусовке. Самой строгой поначалу была Алла Пугачева.

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— Она называет его сыночком (Игоря Николаева. – Ред.), а тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху, — рассказала Королева.

Наташа Королева рассказала подробности развода с Игорем Николаевым

По словам певицы, Пугачева защищала своего композитора как мать. Однако со временем она стала более благосклонная к юной жене Николаева. После развода и вовсе именно от Пугачевой Королева услышала нужные слова, которых не хватало.

Артистка рассказала, что считает бывшего мужа замечательным музыкантом и отличным другом, но жить с ним оказалось непросто.

К слову, спустя два года после развода Наташа Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа.

Ранее Факты ICTV писали, что российских артистов Льва Лещенко и Игоря Николаева выписали из больницы. У них диагностировали коронавирус.

Источник: Стархит

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