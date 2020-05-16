Евровидение 2020: финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Евровидение 2020 отменили из-за пандемии коронавируса, однако организаторы решили не оставлять своих поклонников без праздника музыки в такое тяжелое для всего мира время.

14 и 16 мая прошли онлайн-концерты, а в день финала Евровидения, 16 мая, будет транслироваться Eurovision: Europe Shine A Light. Старт которого запланирован на 22.00 по киевскому времени. Финальное шоу продлится около двух часов.

Однако, организаторы исключили соревновательный момент.

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Посмотреть можно будет как по телевидению, так и в сети. В Украине его транслировать будет телеканал UA: Перший. Также Eurovision: Europe Shine A Light можно посмотреть на Фактах ICTV.

Онлайн трансляция финального онлайн-концерт Евровидение 2020 Europe Shine A Light:

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение 2020 должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды). Однако пандемия коронавируса внесла свои корректуры в жизнь человечества и праздник музыки пришлось отменить, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем участников и зрителей.

Однако организаторы конкурса нашли выход, чтобы не огорчать поклонников Евровидения лишний раз. В дни полуфиналов (12 и 14 мая) провели онлайн-концерты, во время которых спели участники и приглашенные звезды конкурса прошлых лет.

Евровидение в обычном своем формате состоится только в 2021 году.