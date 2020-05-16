Певец из Швеции Монс Сельмерлев выпустил с акустической версией победной песни Heroes на альтернативном концерте Евровидения 2020 — Europe Shine A Light.

Съемки видео для онлайн-концерта проходили на заднем дворе, где Монс играл на гитаре. Ролик посвящен героям нашего времени – медикам, которые борются со смертельным коронавирусом. На видео показаны кадры тяжелых будней медицинских работников в условиях пандемии.

Читайте: Евровидение 2020: финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Монс Сельмерлев – шведский певец, который одержал победу на Евровидение в 2015 году с песней Heroes.

Måns Zelmerlöw — Heroes

Ранее Факты ICTV писали, что певица из Сербии Мария Шерифович стала участницей концерта Евровидения 2020 под названием Europe Shine A Light. В его рамках она спела свою победную песню Молитва (Molitva).