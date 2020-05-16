Певица из Сербии Мария Шерифович стала участницей альтернативного концерта Евровидения 2020 под названием Europe Shine A Light. В его рамках она спела свою победную песню Молитва (Molitva).

Именно с песней Молитва Мария Шерифович победила на Евровидение в 2007 году. К слову, с тех времен певица очень извенила, очень сильно похудев, однако короткой стрижке она до сих пор не изменяет.

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Видео Марии Шерифович для Europe Shine A Light посвящено жизни людей на карантине, а также проявлениям человечности в такое непростое время.

Мария Шерифович — Молитва (Molitva)

Ранее Факты ICTV писали, что Евровидение в 2021 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Украинская группа Go-A представит Украину на Евровидении в 2021 году.

Фото: serifovic