Это действительно серьезно: Успенская сообщила о смерти близких из-за Covid-19

Российская певица Любовь Успенская рассказала, что ее близкие люди, живущие за границей, умерли из-за коронавируса.
Об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram.
Успенская призвала подписчиков серьезно относиться к пандемии.
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— Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или “развод”… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, — сказала она.
Певица не уточнила о ком именно она говорила.
Она добавила, что некоторые ее друзья заразились Covid-19 и сейчас проходят лечение.
Напомним, по состоянию на 17 мая в мире зафиксировали 4 635 786 случаев заражения коронавирусом. Умер от Covid-19 311 821 больной.