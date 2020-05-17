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Факты / Шоу-бизнес

В США умер актер из Друзей и Американского пирога Фред Уиллард

15 мая в Лос-Анджелесе в США умер актер Фред Уиллард, который сыграл в культовом сериале Друзья, а также не менее популярном фильме Американский пирог.

Уиллард умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщил его агент Майкл Айзенштадт.

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По его словам, актер умер по естественным причинам.

Напомним, Фред Уиллард известен ролями в фильмах Нервы на пределе, Третий акт и В ожидании Гаффмана.

Актер был четыре раза был номинирован на телевизионную премию Эмми за роли в сериалах Американская семейка и Все любят Рэймонда. Также на его счету награда American Comedy Award и BSFC Award.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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