15 мая в Лос-Анджелесе в США умер актер Фред Уиллард, который сыграл в культовом сериале Друзья, а также не менее популярном фильме Американский пирог.
Уиллард умер в возрасте 86 лет.
Об этом сообщил его агент Майкл Айзенштадт.
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По его словам, актер умер по естественным причинам.
Напомним, Фред Уиллард известен ролями в фильмах Нервы на пределе, Третий акт и В ожидании Гаффмана.
Актер был четыре раза был номинирован на телевизионную премию Эмми за роли в сериалах Американская семейка и Все любят Рэймонда. Также на его счету награда American Comedy Award и BSFC Award.
Источник: The Hollywood Reporter