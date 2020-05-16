Евровидение в 2021 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом заявили во время финального концерта Eurovision: Europe Shine A Light.

Евровидение 2020 должно было пройти в Роттердаме, однако пандемия коронавируса во всем мире внесла свои коррективы, и конкурс пришлось отменить, чтобы обезопасить и участников, и зрителей.

Читайте: Евровидение 2020: финальный онлайн-концерт Europe Shine A Light (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Ранее организаторы уже выступали с заявлением, что в 2021 году на сцену шоу должны выйти те же конкурсанты от стран-участниц, которые не смогли выступить в 2020-м. Однако артисты должны будут представить новые конкурсные песни, старые треки исполнять нельзя будет.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская группа Go-A представит Украину на Евровидении в 2021 году. Коллектив победил на национальном отборе в феврале 2020 года с песней Соловей.