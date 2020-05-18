Дана Оханская: биография участницы шоу Холостяк 10 сезон

Финал 10 сезона шоу Холостяк состоится уже 22 мая. Со времени последней церемонии роз осталось всего две участницы — Дана и Даша.

Факты ICTV подготовили биографию Даны Оханской, которая потенциально может стать женой холостяка.

Биография Даны Оханской

25-летняя участница шоу Холостяк занимается модельной деятельностью и владеет модельным агентством.

Родилась и проживает в Киеве. Окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности Журналистика.

По знаку зодиака Козерог. Среди других увлечений, Дана пишет стихи и занимается вокалом.

Мама работает бухгалтером, а отец водителем на ЧАЭС. У Даны есть сестра Лиза, которая занимается переводческой деятельностью.

В жизни считает свое целью создания гармоничных отношений. В будущем планирует развивать свое модельное агентство и начать поэтический проек.

Также Дана высказывалась, что хочет создать авторскую программу о сексе и отношениях.

Финалистка шоу считает идеалом мужчины того, с кем будет чувствовать себя уверенной.

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Дана Оханская: что известно о финалистке шоу Холостяк / 5 фотографий

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк – признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой – важно.