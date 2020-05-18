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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Телезрители выбрали лучшую песню за всю историю Евровидения

Лучшей песней за всю историю существования песенного конкурса Евровидение телезрители назвали композицию Waterloo, которую шведская группа АВВА спела на конкурсе в 1974 году.

Голосование организовала Британская корпорация ВВС. В шорт-листе также были композиции Нетты Барзилай, Кончиты Вурст, Gina G и группы Bucks Fizz.

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К слову, песня Waterloo, с которой группа выступила и победила в Брайтоне возглавляла хит-парады Великобритании и была продана тиражом около шести миллионов копий.

Именно эта композиция открыла АВВА путь к мировой славе.

Напомним, в этом году проведение Евровидения отменили из-за пандемии коронавируса, но вместо него организовали онлайн концерты.

Во время финального концерта Eurovision: Europe Shine A Light стало известно, что Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме.

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