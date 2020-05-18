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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Подождите Коломбо: Ратаковски снялась в крошечном бикини

Популярная топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала откровенную рекламу собственного бренда.

Видео она запостила на своей странице в Instagram.

28-летняя Ратаковски продемонстрировала своим подписчиками лук из новой коллекции ее бренда Inamorata Woman.

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Модель позировала в откровенной позе на кровати в ярком мини-бикини и в накидке.

Однако на видео появилась не только Ратаковский, а и ее питомец – собака Коломбо.

— Новинка от Inamorata Woman для тебя и твоих ближайших 5/19. (подождите Коломбо в конце), — написала модель.

 

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New @inamoratawoman for you and yours coming 5/19. (wait for Colombo at the end)

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)


Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски поделилась новым фото, на котором предстала в откровенном образе. На опубликованном в Insragram снимке звезда позирует в черном пеньюаре, который подчеркивает ее фигуру.

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