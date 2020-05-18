Подождите Коломбо: Ратаковски снялась в крошечном бикини

Популярная топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала откровенную рекламу собственного бренда.

Видео она запостила на своей странице в Instagram.

28-летняя Ратаковски продемонстрировала своим подписчиками лук из новой коллекции ее бренда Inamorata Woman.

Читайте: Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото

Модель позировала в откровенной позе на кровати в ярком мини-бикини и в накидке.

Однако на видео появилась не только Ратаковский, а и ее питомец – собака Коломбо.

— Новинка от Inamorata Woman для тебя и твоих ближайших 5/19. (подождите Коломбо в конце), — написала модель.



Ранее Факты ICTV писали, что Эмили Ратаковски поделилась новым фото, на котором предстала в откровенном образе. На опубликованном в Insragram снимке звезда позирует в черном пеньюаре, который подчеркивает ее фигуру.