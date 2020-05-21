Одна из самых молодых миллиардеров в мире Кайли Дженнер опубликовал горячее архивное видео.

На ролике Кайли в бикини и топ-бандо демонстрирует, как нужно втирать в кожу защитное средство от солнца.

Видео ранее нигде не публиковалось: это кадры со съемок солнцезащитного крема косметического бренда Дженнер Kylie Skin.

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Переглянути цей допис в Instagram @kylieskin unreleased sunscreen campaign ???????? Допис, поширений Kylie ???? (@kyliejenner) 20 Тра 2020 р. о 4:13 PDT

Всего за несколько часов ролик собрал рекордные 13,7 млн просмотров.

Недавно Кайли Дженнер опубликовала свои пикантные фото в бассейне. Кроме пышных форм, Кайли также похвасталась красивым загаром.

Источник: kyliejenner