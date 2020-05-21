Одна из самых молодых миллиардеров в мире Кайли Дженнер опубликовал горячее архивное видео.
На ролике Кайли в бикини и топ-бандо демонстрирует, как нужно втирать в кожу защитное средство от солнца.
Видео ранее нигде не публиковалось: это кадры со съемок солнцезащитного крема косметического бренда Дженнер Kylie Skin.
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Всего за несколько часов ролик собрал рекордные 13,7 млн просмотров.
Недавно Кайли Дженнер опубликовала свои пикантные фото в бассейне. Кроме пышных форм, Кайли также похвасталась красивым загаром.
Источник: kyliejenner