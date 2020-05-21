PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Бикини и солнцезащитный крем: Кайли Дженнер поделилась откровенным видео

Одна из самых молодых миллиардеров в мире Кайли Дженнер опубликовал горячее архивное видео.

На ролике Кайли в бикини и топ-бандо демонстрирует, как нужно втирать в кожу защитное средство от солнца.

Видео ранее нигде не публиковалось: это кадры со съемок солнцезащитного крема косметического бренда Дженнер Kylie Skin.

Читайте: Вся в белом: Ким Кардашян снялась в соблазнительной фотосессии

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

@kylieskin unreleased sunscreen campaign ????????

Допис, поширений Kylie ???? (@kyliejenner)

Всего за несколько часов ролик собрал рекордные 13,7 млн просмотров.

Недавно Кайли Дженнер опубликовала свои пикантные фото в бассейне. Кроме пышных форм, Кайли также похвасталась красивым загаром.

Источник: kyliejenner

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка