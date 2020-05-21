Украинский рэпер Потап позвонил фельдшеру из Черновицкой области.

Во время разговора в режиме видеоконференции певец поблагодарил женщину за то, что она вместе с коллегами из разных регионов Украины борется с коронавирусом и спасает жизни.

В то же время фельдшер отметила, что сейчас все врачи хотят, чтобы украинцы придерживались правил гигиены. По ее словам, из-за того, что граждане Украины их нарушают, в стране такая статистика по больным Covid-19.

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Напомним, ранее мы писали, что в КПИ спрогнозировали, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.