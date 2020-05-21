Дженнифер Энистон предложили роль в украинском блокбастере Apple-Man

Неделю назад в сети появился трейлер пародийного блокбастера Apple-Man или Человек-Яблоко. Он был сделан во время карантина.

Все съемки проходили в квартире режиссера в комнате в 15 кв. м. На площадке было только два человека, а бюджет составлял $1.

Трейлер, размещенный на ресурсах телекомпаний FOX, NBC и ABC, вызвал такой резонанс в Голливуде, что проект получил одобрительный отзыв от Дженнифер Энистон в Instagram.

Читайте: Фильм Племя установил рекорд украинского кино

Узнав об этом, режиссер Василий Москаленко снял видео, в котором пригласил ее присоединиться к своему проекту и сыграть главную роль.

— Для меня было полной неожиданностью, что проект настолько понравится американским зрителям, — рассказал Василий Москаленко. — Я действительно рассчитывал на американскую аудиторию, снимая на английском. Мы привлекли актера дубляжа из Великобритании, который работал с Марвел. Однако я и представить не мог такого резонанса.

К слову, Apple-Man — это пародийный супергеройский фильм. Автор сценария и режиссер — Василий Москаленко.

Он начинал карьеру как режиссер развлекательных тревел-шоу на Новом Канале и ICTV. В 2016 решил попробовать себя в кино. Первый проект — фильм Синтетическая Любовь — получил фестивальные награды в США, Канаде и Великобритании.

В украинском дубляже Человек-Яблоко говорит голосом Андрея Твердака. Для работы над англоязычной версией был привлечен Стивен Эштон Франк — один из лучших актеров дубляжа компьютерных игр.

Ранее Факты ICTV писали, что в список лучших фильмов по версии The Guardian попало украинское кино