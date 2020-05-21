Певец Seal станет хэдлайнером Leopolis Jazz Fest, который пройдет во Львове в 2021 году .

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса, но организаторы ведут переговоры с музыкантами на 2021 год.

Победитель в четырех номинациях Грэмми Seal выступит на сцене фестиваля 25 июня.

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Seal даже записал приветственное видео для украинцев. Он пожелал всем здоровья и встретиться с ним во Львове в следующем году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeopolisJazzFest (@leopolisjazz) 21 Май 2020 в 2:50 PDT

На счету Seal более 10 студийных альбомов и продано 30 млн их копий. Он известен хитами Crazy, Killer, Kiss from a Rose, которая стала саундтреком к фильму Бэтмен навсегда.

Также он известен бурным романом с немецкой супермоделью Хайди Клум.

Напомним, Leopolis Jazz Fest пройдет во Львове в 2021 году 24-28 июня.

Источник: leopolisjazz